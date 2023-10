Fußball-Kreisliga Ost

20:50 Uhr

Kreisliga Ost: FC Rennertshofen verliert Spiel und Torjäger

Plus Kreisligist FC Rennertshofen muss bei der 0:2-Niederlage gegen Alsmoos-Petersdorf auch noch den Verlust von David Pickhard verkraften. SV Klingsmoos unterliegt im Spitzenspiel.

Artikel anhören Shape

Nichts zu holen gab es im Spitzenspiel der Kreisliga Ost für den SV Klingsmoos in Aichach. Auch die SpVgg Joshofen-Bergheim und der FC Rennertshofen kassierten Niederlagen.

FC Rennertshofen – SSV Alsmoos-Petersdorf 0:2: Die Gäste kamen mit viel Elan aus der Kabine und spielten druckvoll nach vorne. In der sechsten Minute hatten sie aber Glück. Nach einem Fehlpass des SSV im Mittelfeld erkannte David Pickhard , dass Gästekeeper Johann Lippmann zu weit vor seinem Kasten postiert war. Der FCR-Goalgetter zog aus gut 55 Metern ab. Als Lippmann den Ball aufnehmen wollte, rutschte der Keeper weg. Der Ball lief an ihm vorbei und klatschte an den linken Pfosten. Nur drei Minuten später köpfte SSV-Stürmer Björn Wohlrab freistehend knapp am FCR-Kasten vorbei. Mitte der ersten Hälfte zirkelte David Pickhard einen Freistoß aus 18 Metern Richtung linkes Kreuzeck. Doch Lippmann verhinderte mit einer Glanzparade die FCR-Führung. Der SSV hatte danach zwar mehr vom Spiel, scheiterte aber immer wieder an der kampfstarken und vielbeinigen Abwehr. Kurz vor dem Seitenwechsel konnte sich Torwart Manuel Fieger nach einem Kopfball von Luis Echter auszeichnen.

In der zweiten Halbzeit konnte Spielmacher und Torjäger David Pickhard aufgrund einer Muskelverletzung nicht mehr auflaufen, was eine deutliche Schwächung der Gastgeber zur Folge hatte. In der 49. Minute gingen die Gäste in Führung. Nach einem Eckball nickte Patrick Szilagyi per Kopf am langen Pfosten zum 0:1 ein. Etwas später hatte SSV-Akteur Daniel Brinduse mit einem Pfostenschuss Pech. Nachdem der FCR-Ausgleich nach einer vermeintlichen Abseitsstellung zurückgepfiffen wurde, versetzte Fatlind Talla mit dem 0:2 nach 77 Minuten den Rennertshofenern den endgültigen Knock-out. Die ersatzgeschwächten Gastgeber waren trotzdem bemüht, den Anschlusstreffer zu erzielen, was aber nicht mehr gelang. (abs)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .