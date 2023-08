Fußball-Kreisliga Ost

Kreisliga Ost: Joshofen-Bergheims Robert Zisler lässt es (erneut) krachen

Plus Der spielende Co-Trainer des Fußball-Kreisligisten SpVgg Joshofen-Bergheim erzielt beim 3:0-Sieg gegen den SC Oberbernbach alle Treffer. Ebenfalls erfolgreich ist Aufsteiger SV Klingsmoos.

Wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt sind der SV Klingsmoos und die SpVgg Joshofen-Bergheim in der Kreisliga Ost. Dagegen musste das Match des FC Rennertshofen in Stätzling abgesagt werden.

SV Klingsmoos – TSV Firnhaberau 3:2: Mehr Mühe als erwartet hatte der SV Klingsmoos beim knappen 3:2-Sieg gegen den TSV Firnhaberau. Nach guter erster Hälfte und einer klaren 2:0-Führung gaben die Mösler nach der Pause das Match zeitweise aus der Hand und mussten den zwischenzeitlichen Ausgleich hinnehmen, ehe ihnen doch noch der Siegtreffer gelang. Die Augsburger hatten in den Anfangsminuten leichte Vorteile und kamen durch einen Flachschuss von Neslanovic zur ersten brauchbaren Möglichkeit (4.). Mit zunehmender Dauer wurden die Aktionen der Kranner-Elf zielstrebiger und Daniel Bork hatte nach 15 Minuten die Führung auf dem Fuß, vertändelte aber das Leder. Zehn Minuten später verfehlte ein Kopfball von Stefan Brosi das Gehäuse (25.). Doch zwei Minuten später wurde derselbe Spieler im Strafraum klar gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Markus Daferner sicher zum 1:0 für die Gastgeber (27.). Die Weinroten hatten nun ihre stärkste Phase und drängten auf den zweiten Treffer. Dieser gelang nach einer sehenswerten Kombination über den rechten Flügel, als Stefan Brosi das Leder flach vor das Gästetor brachte und Pascal Sladkowski neben den linken Pfosten halbhoch zum 2:0 traf (36.). Bis zur Pause blieb der SVK die spielbestimmende Mannschaft, versäumte es aber, noch einen Treffer nachzulegen.

Im zweiten Abschnitt wurden die Augsburger stärker, während den Heimischen immer mehr Nachlässigkeiten unterliefen. Es dauerte dann auch nur bis zur 55. Minute, ehe dem TSV durch einen Kopfball von Dijeme Faye aus kurzer Entfernung der Anschlusstreffer gelang. Eine unübersichtliche Aktion brachte dann den Ausgleich für die Gäste, als die Klingsmooser Abwehr nicht im Bilde war und ein abgefälschter Schuss von Baumeister hinter Keeper Hudler zum 2:2 im Netz landete (66.).

