Kreisliga Ost: Zufriedenheit beim FC Rennertshofen

Plus In der Kreisliga Ost besiegt der FC Rennertshofen den SC Mühlried mit 4:0. Während sich die SpVgg Joshofen-Bergheim in Griesbeckerzell mit 0:2 geschlagen geben muss, endet das Kellerduell unentschieden.

Während der FC Rennertshofen in der Kreisliga Ost einen souveränen 4:0-Erfolg gegen den SC Mühlried feierte, musste sich die SpVgg Joshofen-Bergheim beim SC Griesbeckerzell mit 0:2 geschlagen geben. Das Kellerduell zwischen dem SV Echsheim-Reicherstein und der DJK Langenmosen endete 1:1.

FC Rennertshofen – SC Mühlried 4:0 Die Heimmannschaft übernahm von Anfang an das Spielgeschehen und zeigte den 80 Zuschauern eine spielerische und taktische Topleistung. Bereits nach fünf Minuten verzog Niklas Schlechshorn knapp. In der zehnten Minute dann ein super Pass von Daniel Litzl, aus der eigenen Spielhälfte auf Tobias Kruber , der seine Schnelligkeit ausspielte und die Gästeabwehr überlief. Seinen Pass von rechts schob Thomas Krämer am Fünfmeterraum zum 1:0 ein. Nachdem Mitte der ersten Halbzeit mit Daniel Litzl einer der FCR-Leistungsträger verletzt vom Platz musste, waren die Hausherren nur kurz geschockt. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte hatte der FCR das Spiel unter Kontrolle. Zwei Schussversuche der Gäste wurden von der sicheren Abwehr geblockt. Der FCR kam weiterhin mit dominanter Spielweise aus der Kabine. In der 50. Spielminute dann ein Doppelpass von David Pickard mit Denis Gieß. Pickard wurde im Strafraum von der Gästeabwehr regelwidrig zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte er selbst zum 2:0. In der 57. Minute konnten die Gäste wiederum Pickard nur durch ein Foul im Sechzehner stoppen. Wiederum trat er selbst an und erzielt mit dem 3:0 die Vorentscheidung. Die Mutzbauer-Schützlinge hatten die Gäste weiter sicher im Griff und blieben stets mit Kontern gefährlich. Mühlried versuchte es mit hohen Bällen in den Strafraum, welche meist ungefährlich blieben oder nicht verwertet werden konnten. Einer der zahlreichen Konter des FCR über Gieß schloss in der 86. Minute Tobias Kruber zum 4:0-Endstand ab. Weiter geht es für den FC Rennertshofen am Montag (15 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim SSV Alsmoos-Petersdorf. (HaSe)

SC Griesbeckerzell – SpVgg Joshofen-Bergheim 2:0 Lange Zeit taten sich die Gastgeber schwer. „Bei uns haben heute die letzten fünf Prozent gefehlt gegen einen starken Gegner“, so SCG-Spielertrainer Matthias Kefer . Es dauerte bis zur 66. Spielminute, ehe eine Einzelleistung den Tabellenzweiten auf die Siegerstraße brachte. Nico Ertl lupfte der Ball über seinen Gegenspieler und zog volley zur Führung ab: „Das war wirklich stark gemacht und war unser Dosenöffner“, so Kefer, der danach seine Mannschaft noch dominanter sah. Es dauerte allerdings bis zur 81. Minute, ehe der Sieg unter Dach und Fach war. Sebastian Kinzel legte uneigennützig auf Marius Kefer ab, und der traf ins leere Tor. Für die SpVgg Joshofen-Bergheim geht es am Montag (15 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Tabellenführer BC Rinnenthal weiter. (sry-)

SV Echsheim /Reicherstein – DJK Langenmosen 1:1 Am Abend des Gründonnerstag empfing der Tabellenletzte den Viertletzten zu einem direkten Duell um den Klassenerhalt. Langenmosen feierte dabei auch ein Wiedersehen mit Ex-Spielertrainer Florian Wenger . Nachdem der Aufsteiger das Hinspiel auswärts überraschend deutlich mit 5:0 gewonnen hatte, gab es jetzt ein 1:1. Nach torloser erster Halbzeit brachte Florian Wenger die Gastgeber gegen seinen Ex-Club in Führung (50.). Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Echsheim glückte den in Überzahl anrennenden Gäste in der 90. Minute durch einen verwandelten Handelfmeter von Strafstoß-Experte Christoph Engel spät noch der verdiente 1:1-Ausgleich. Es war der erste Punkt für die DJK Langenmosen 2023. Am Ostermontag empfängt die DJK mit dem schwächelnden Bezirksliga-Absteiger TSV Pöttmes den nächsten direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. (nym)

