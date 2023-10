Fußball-Kreisliga Ost

vor 57 Min.

SV Klingsmoos: Mit Teamgeist, Moral und Konkurrenzkampf

Plus Der SV Klingsmoos spielt in der Kreisliga Ost eine gute Rolle. Am Sonntag gastieren die Mösler beim BC Rinnenthal.

Von Adrian Hauk

Die Saison beim SV Klingsmoos läuft weiterhin furios. Der Kreisliga-Aufsteiger steht derzeit auf dem fünften Tabellenplatz mit nur zwei Punkten Abstand auf den Tabellenführer BC Aichach.

Am vergangenen Spieltag etwa bewiesen die Mösler eine große Moral und drehten gegen den BC Adelzhausen einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg. Spielertrainer Johannes Kranner ist dementsprechend zufrieden: „Wir sind schlecht in das Spiel gestartet. Jedoch finde ich, dass man deren Stürmer-Duo nicht eine ganze Partie außer Gefecht setzen kann. Wir haben uns dann gut zurückgekämpft und durch einen eher glücklichen Elfmeter in der 90. Minute gewonnen.“ Dennoch sei es laut dem Klingsmooser Trainer ein gerade wegen der kämpferischen Leistung verdienter Sieg gewesen.

