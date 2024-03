0:3 in Olching: FC Ehekirchen auf verlorenem Posten

Plus Stark ersatzgeschwächt verliert Fußball-Landesligist FC Ehekirchen sein erstes Punktspiel im Jahr 2024 beim SC Olching mit 0:3. Was Spielertrainer Michael Panknin zu diesem „Fehlstart“ sagt.

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen hat einen klassischen Fehlstart ins Punktspiel-Jahr 2024 hingelegt. Die Schützlinge des Trainer-Gespanns Michael Panknin/Simon Schröttle mussten sich beim SC Olching am Ende deutlich mit 0:3 geschlagen geben.

Dabei hatten die beiden Übungsleiter bereits im Vorfeld mit enormen personellen Problemen zu kämpfen. Mit Maxi Schmidt, Lucas Labus und Maximilian Ettner meldeten sich gleich drei Akteur krankheitsbedingt ab. Zudem fielen mit Torhüter Simon Lenk (verhindert) und Torjäger Markus Kugler (wird dem FCE aufgrund einer Knieverletzung wohl noch etwas länger fehlen) noch zwei weitere Leistungsträger für dieses Aufeinandertreffen aus, sodass zu Beginn neben Torwarttrainer Willi Bitscher mit Max Seitle und Peter Füger nur zwei Feldspieler auf der Auswechselbank saßen.