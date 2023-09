Fußball-Landesliga Südwest

vor 55 Min.

0:4 gegen Erkheim: Die nächste Schlappe des FC Ehekirchen

Plus Fußball-Landesligist FC Ehekirchen kassiert gegen den TV Erkheim eine 0:4-Pleite. Für das Panknin/Schröttle-Team ist es bereits die vierte Niederlage hintereinander.

Der FC Ehekirchen rutscht in der Fußball-Landesliga Südwest immer tiefer in die Krise. Nach den jeweiligen 0:3-Niederlagen gegen den TSV Schwabmünchen, die SpVgg Unterhaching II sowie Eintracht Karlsfeld mussten sich die Schützlinge des Trainergespanns Michael Panknin/Simon Schröttle am späten Sonntagnachmittag auch dem TV Erkheim mit 0:4 geschlagen geben.

Dabei nahmen die Gäste in der Elektro-Schmaus-Arena die Geschenke der Einheimischen dankend an. Die erste gute Gelegenheit in dieser Begegnung hatten allerdings die Ehekirchener. Nach einer Flanke von Bastian Bösl köpfte Angreifer Maxi Schmidt den Ball knapp am gegnerischen Kasten vorbei. In der elften Minute verlor die FCE-Hintermannschaft in der Vorwärtsbewegung den Ball und Valentin Wiest versenkte flach zum 1:0 für den TV Erkheim.

