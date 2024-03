Fußball-Landesliga Südwest

1:1 gegen Schwabmünchen: Schröttles Tor reicht dem FC Ehekirchen nicht

Plus Der FC Ehekirchen vergibt beim 1:1 gegen den TSV Schwabmünchen einige Chancen. Der Spielertrainer verwandelt einen Elfmeter.

Der FC Ehekirchen hat in der Landesliga Südwest gegen den Tabellendritten TSV Schwabmünchen einen verdienten Punkt geholt. Nach dem 1:1 verbesserten sich die Schröttle/Panknin-Schützlinge auf den vierten Platz.

Eine sehr konzentrierte Leistung zeigte das Heimteam in der ersten Halbzeit. Gleich in der ersten Minute brachte Matthias Rutkowski den Ball zu Michael Belousow, dessen Schuss Tobias Böhm im Schwabmünchener Tor aber vor keine große Herausforderung stellte. Nach zehn Minuten wurde es schon gefährlicher, als Max Schmidts Schuss gefährlich abgefälscht wurde und haarscharf am Tor vorbei ging. In der 19. Minute schaltet Jakob Schaller blitzschnell und kam vor einem Verteidiger an den Ball, der ihn von den Beinen holte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Simon Schröttle souverän zum 1:0 (21.). Danach kam Michael Belousow nach schöner Annahme zum Abschluss, seinen geblockten Schuss nahm Max Bär auf und zog den Ball knapp über das Gehäuse. In der 40. Minute lag der Ball erneut im Netz. Doch der Treffer von Rutkowski wurde wegen Abseits nicht gegeben. Kurz vor der Pause kamen die Gäste zu ihrem ersten Angriff. Mike Uhde testete Simon Lenk aus 18 Metern.

