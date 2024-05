Fußball-Landesliga Südwest

21:20 Uhr

2:2 in Kempten: Achtungserfolg für den Landesligisten FC Ehekirchen

Plus Fußball-Landesligist FC Ehekirchen kommt beim Tabellenzweiten FC Kempten zu einem 2:2-Remis.

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen hat am Samstag eine Überraschung knapp verpasst. Trotz einer 2:0-Pausenführung kam das Team der beiden Spielertrainer Michael Panknin/Simon Schröttle beim Tabellenzweiten FC Kempten am Ende „nur“ zu einem 2:2-Unentschieden.

Dabei erwischten die Gäste vor den rund 150 Zuschauern einen Auftakt nach Maß. Nach einem langen Einwurf sowie einer Kopfball-Verlängerung von Michael Belousow stand Jakob Schaller plötzlich „blank“ und jagte das Spielgerät zur frühen Führung in den Kemptener Kasten (7.). Die Hausherren zeigten sich davon regelrecht geschockt und brachten zunächst so gut wie keinen Fuß auf den Boden. Ehekirchen witterte seine Chance, setzte nach und konnte abermals jubeln. Hatte zunächst der aufgerückte Bastian Bösl eine Panknin-Ecke noch über die Querlatte geköpft (10.), machte es Belousow kurz darauf besser – und wie! Nach einem Ballgewinn ließ der FCE-Angreifer erst zwei Gegenspieler stehen, um dann das Leder im Kreuzeck zu versenken (16.). Was für ein Auftritt der Panknin/Schröttle-Truppe, die mit einer hochverdienten Zwei-Tore-Führung in die Pause ging.

