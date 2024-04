Fußball-Landesliga Südwest

4:0 gegen Karlsfeld: Der FC Ehekirchen ist mittendrin statt nur dabei

Plus Fußball-Landesligist FC Ehekirchen triumphiert im Heimspiel gegen Eintracht Karlsfeld mit 4:0 und schiebt sich damit wieder näher an den Aufstiegs-Relegationsplatz heran.

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen hat den Kontakt zur Spitzengruppe wieder hergestellt. Die Schützlinge des Spielertrainer-Gespanns Michael Panknin/Simon Schröttle kam am Sonntag in der heimischen Elektro-Schmaus-Arena gegen den TSV Eintracht Karlsfeld zu einem verdienten 4:0-Erfolg und verbesserten sich damit im Klassement auf Rang vier. Der Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz, den aktuell der TV Erkheim belegt, beträgt „nur“ noch vier Zähler.

Von der 0:3-Niederlage am vorangegangenen Wochenende in Unterhaching unbeeindruckt, zeigte der FCE von Beginn an, dass er gewillt war, die drei Punkte zu Hause zu behalten. Die erste Chance vergab Michael Belousow nach Vorlage vom Max Schmidt. Nach 18 Minuten war es dann soweit: Nach einer Flanke von Belousow köpfte Max Schmidt zur verdienten Führung ein.

