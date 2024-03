4:2 gegen Pfaffenhofen: Der FC Ehekirchen zeigt eine starke Moral

Plus Fußball-Landesligist FC Ehekirchen macht im Heimspiel gegen den FSV Pfaffenhofen aus einem 0:2-Rückstand noch einen 4:2-Erfolg

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen hat sich für die Auftakt-Niederlage in der Vorwoche beim SC Olching erfolgreich revanchiert. Im ersten Heimspiel des Jahres 2024 kam die Panknin/Schröttle-Truppe gegen den FSV Pfaffenhofen zu einem 4:2-Sieg.

Gleich zu Beginn dieses Aufeinandertreffens setzte sich Pfaffenhofens Simon Heigl auf der linken Seite durch und brachte den Ball in die Mitte, wo Paolo Cipolla diesen gekonnt mitnahm und knapp am langen Eck vorbeischoss. Danach ging Jakob Schaller allein auf den Kasten des FSV zu und umspielte noch einen Gegenspieler. Doch ein gegnerischer Verteidiger konnte die Ehekirchener Führung gerade noch blocken beziehungsweise verhindern.