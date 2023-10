Markus Kugler ist beim FC Ehekirchen ein wichtiger Faktor

Plus Markus Kugler ist vom Kreisklassisten TSV Burgheim zum FC Ehekirchen gewechselt. Dort hat sich der Angreifer mittlerweile etabliert. Am Samstag trifft er mit seinem Team auf Bobingen.

Beim FC Ehekirchen läuft es wieder. Am Sonntag hatte der Fußball-Landesligist seine „englische Woche“ abgeschlossen. Bereits beim 2:0-Erfolg in Aufkirchen sowie 2:2-Remis gegen die Zweitvertretung des FC Memmingen war der Aufwind deutlich zu spüren. Der anschließende 1:0-Sieg den Tabellenzweiten FC Kempten bestätigte die aufstrebende Form.

Siegtorschütze Markus Kugler lobte dabei vor allem die Defensivleistung seines Teams. „Es war natürlich ein gutes Gefühl, den entscheidenden Treffer erzielt zu haben. Wichtiger war für mich allerdings, dass wir kein Gegentor bekommen haben“, so Kugler, der ergänzte: „Man sollte daher auf jeden Fall unsere Defensive hervorheben. Wenn man gegen den Zweitplatzierten 90 Minuten kein Gegentor bekommt, ist das schon eine sehr starke Leistung.“