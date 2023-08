Fußball

19:00 Uhr

NR-Doppelpass: Derbysieg als großer Motivationsschub für den TSV Ober-/Unterhausen

Plus Aufsteiger TSV Ober-/Unterhausen wartet in der A-Klasse Neuburg noch auf einen ersten Punktgewinn. Geht es nach Trainer Karl-Heinz Schmid, soll dieser am Freitag gegen den SV Sinning her.

Von Dirk Sing

Karl-Heinz Schmid, in den ersten beiden Punktspielen musste sich der TSV Ober-/Unterhausen dem BSV Berg im Gau II (0:4) und SV Straß (2:4) geschlagen geben. Würden Sie von einem klassischen Fehlstart Ihres Teams sprechen oder kommt diese Einordnung noch etwas zu früh?

Kar-Heinz Schmid: Nun, überraschend kam das Ganze für mich nicht! Gegen Berg im Gau waren wir weder in Sachen Kondition noch von der Spielanlage her wettbewerbsfähig. Am vergangenen Wochenende gegen den SV Straß haben wir hingegen gekämpft und auch dagegengehalten. Das hat gezeigt, dass es durchaus in die richtige Richtung gehen kann.

