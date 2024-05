Fußball-Relegation

vor 46 Min.

Relegation: Der SV Karlshuld bleibt in der A-Klasse

Plus In einem packenden Relegationsspiel gegen den FC Tegernbach rettet sich der SV Karlshuld erst durch einen Treffer in der Nachspielzeit in die Verlängerung. Am Ende haben die Mösler jedoch mit 2:4 das Nachsehen.

Von Roland Geier

Nach der erfolgreichen Aufholjagd in der Punktrunde war die Euphorie beim SV Karlshuld groß, dass der sofortige Wiederaufstieg in die Kreisklasse im Relegationsspiel gegen den FC Tegernbach gelingen würde. Doch die Grünhemden mussten sich in der Verlängerung vor 875 Zuschauern in Hundszell mit 2:4 geschlagen geben.

„Alle in Grün“ lautete das Motte der rund 300 SVK-Anhänger, die ihre Mannschaft zwar lautstark unterstützen, am Ende jedoch enttäuscht die Heimfahrt antreten mussten. „Wir brauchen nicht um den heißen Brei herumreden. Die Niederlage haben wir uns selbst zuzuschreiben. Zum einen haben wir unsere Chancen kläglich vergeben, zum anderen dem Gegner durch krasse Abwehrfehler den Sieg praktisch geschenkt“, brachte es das Trainerduo Dominik Berchermeier/Matthias Stegmeir uniso auf einen Nenner.

