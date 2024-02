FC Ehekirchen gibt Führung aus der Hand

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen und der TSV Rain trennen sich 2:2. Auch weitere Mannschaften waren im Einsatz.

Nach zuvor drei Niederlagen in der Vorbereitung hat der FC Ehekirchen in seinem letzten Testspiel vor dem Pflichtspielstart immerhin ein Unentschieden erreicht.

Der Fußball-Landesligist trotzte in Staudheim Bayernligist TSV Rain ein 2:2 ab. Dabei sah es nach 45 Minuten sogar nach einem Erfolg des FCE aus. Doch Rain holte in der zweiten Halbzeit einen 0:2-Rückstand auf. Die Anfangsphase gehörte dem FCE. Maximilian Schmidt brachte seine Mannschaft in der zwölften Minute in Führung. Der Offensivspieler legte wenig später seinen zweiten Treffer nach und erhöhte auf 0:2 (22.). Nach dem Seitenwechsel schlug der TSV Rain zurück. Zunächst verkürzte Benjamin Kirst auf 1:2 (57.), dann markierte Marc Sodji den 2:2-Endstand.

Für den FC Ehekirchen steht am kommenden Samstag, 24. Februar (15 Uhr ), das erste Pflichtspiel im Jahr 2024 auf dem Programm. In der Qualifikation für den bayerischen Toto-Pokal geht es daheim gegen den SC Oberweikertshofen. (AZ)

Weitere Ergebnisse

Bertoldsheim – Kaisheim 3:1

Weichering – Zell/Bruck 4:0

Karlshuld – Nassenfels 3:1

TG Lauingen – Klingsmoos 4:1

Holzheim/M. – Obergriesb. II 1:2

Gersthofen II – Wagenhofen 8:0 Münster/H. – Obergriesbach 1:2

Ober-/Unterh. – Steingriff II 6:2

Staudheim – Hörzhausen 1:1

Langenmosen – Aichach II 3:1

Burgheim – Waidhofen 1:1

Grasheim – Irsching-Knodorf 3:1

Joshofen-B. – Zuchering 3:4