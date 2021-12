Eine keinesfalls ruhige Kugel schieben

Der Keglerverein Neuburg holt Kinder und Jugendliche aus der Corona-Lethargie.

Die Kugel wiegt schwer in seinen Händen. Gerd Faude steht neben dem Zehnjährigen und geht in die Hocke. „Hier musst du die Kugel loslassen“, deutet der Vorsitzende des Keglervereins Neuburg e.V. auf die Aufsatzbohle kurz vor der Laufbahn.

Der Junge schiebt die Kugel in Richtung der Kegel. Drei der neun Kegel fallen, Emil freut sich. Gerd Faude auch. Im Keller der Ostendhalle schieben die Mitglieder alles andere als eine ruhige Kugel. Und heute ist, wie jeden Mittwoch, der Nachwuchs dran. Dass gerade jetzt viele Kinder mit dem Kegeln beginnen, kommt nicht von ungefähr. Während der Pandemie forciert der Verein seine Jugendarbeit. Sehr zur Freude von einigen Kindern und deren Eltern.

Wie für jeden Verein ist auch für die Kegler die Nachwuchsarbeit eine wichtige Säule. Und wie bei vielen Vereinen gestaltete sich diese nicht immer einfach. Gerd Faude aber nutzte die Ungunst der Stunde, sprich der Pandemie, zugunsten des Vereins und der Kinder. Er bietet ihnen Bewegung, Sport, Spaß und Kontakte im kontrollierten Rahmen in Zeiten, in denen das Zusammensein schwierig ist und viele Kinder kaum mehr mit Gleichaltrigen spielen können.

Hatte der Verein bisher Probleme, Jugendliche und Kinder fürs Kegeln zu gewinnen, so ist die Resonanz auf die Vereinsaktivitäten momentan sehr gut. „Wir haben Flyer verteilt mit allen Informationen über unseren Verein. Außerdem haben wir Jugendliche direkt angesprochen, nach dem Motto ‘so einen wie dich brauchen wir’.“ Faude bietet Schnupperstunden an und informiert Eltern über die Möglichkeiten für ihre Kinder. Und das fruchtet. Beim Mittwochs-Training machen momentan acht Kinder im Alter zwischen neun und elf Jahren mit. „Donnerstags trainieren wir fünf Jungs und zwei Mädchen.“ So konnte der Verein mittlerweile zwei Jugendmannschaften bilden. Und diejenigen, die kommen, bringen manchmal Freunde mit, die das Kegeln auch einmal ausprobieren wollen.

Leider seien momentan keine Wettkämpfe möglich, so Gerd Faude. „Aber das kompensieren wir mit kleinen internen Partien.“ Außerdem werde dafür trainiert, fit zu sein für die Zeit, wenn es wieder losgehe. Faude hofft darauf, dass die Saison im September 2022 starten kann. Der Verein stellt bei den Erwachsenen drei Herren-, eine Damen- und eine gemischte Mannschaft, die alle auf Kreisliganiveau kegeln. Wer nicht in den Mannschaften kegeln will, muss auch nicht. „Man braucht ja noch nicht einmal Vereinsmitglied zu sein.“ Der Verein habe momentan 65 Mitglieder und man sei froh über jedes neu hinzukommende. Aber kegeln dürfe man mit einer Benutzungsgebühr für die Bahn auch ohne Mitgliedschaft.

Gerd Faude möchte die Kinder und Jugendlichen von der Straße in den Keller der Ostend-Turnhalle holen und ihnen einen Sport bieten, der Bewegung, Spaß und ein Miteinander bietet. „Während der Pandemie fehlt das vor allem unseren Kindern.“

Die Idee fand auch Bernhard Fortner mit der Stiftung für Neuburger spitze. Als Mitgründer der Stiftung hat er immer ein offenes Ohr für Aktionen, die eben Neuburgern helfen. Und Kinder liegen der Stiftung ganz besonders am Herzen. „Toll ist, dass der Verein und der Vorsitzende unter Einsatz der eigenen finanziellen Mittel Kinder von der Straße holt und ihnen einen Sport anbietet, bei dem sie sich austoben können, Spaß haben und Kontakt zu anderen Kindern bekommen. Da unterstützen wir gerne.“

Die Stiftung stellt erst einmal 300 Euro zur Verfügung, was vor allem für die Bewirtung der Kinder gedacht ist. Und Bernhard Fortner wird das Projekt weiterhin im Auge behalten.

Information Wer das Kegeln ausprobieren möchte, meldet sich beim Verein oder beim Vorsitzenden: keglerverein@neusob.de; gerdfaude@aol.com; Tel.: 08431-618160. Weitere Infos im Internet auf www.keglerverein-neuburg.de.