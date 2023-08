NR-Doppelpass

18:15 Uhr

3:1 gegen Ried: Gelungener Auftakt für die TSG Untermaxfeld

Plus Kreisklassist TSG Untermaxfeld kommt im ersten Punktspiel gegen den SC Ried zu einem 3:1-Erfolg. Was die beiden Trainer Daniel Eisenhofer und Alexander Egen zu diese Partie sagen.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Daniel Eisenhofer hatte irgendwie schon eine Vorahnung. Der Trainer des Kreisklassisten TSG Untermaxfeld war im Vorfeld des ersten Punktspiels gegen den SC Ried von einem „richtig harten und unangenehmen Brocken“ ausgegangen. Letztlich wurde Eisenhofer, was seine Einschätzung betrifft, nicht „enttäuscht“. Obwohl unter dem Strich ein sicherlich nicht unverdienter 3:1-Erfolg stand, hatten die Mösler mit dem Kontrahenten aus Neuburg, bei dem seit dieser Saison die beiden ehemaligen VfR’ler Alexander Egen und Matthias Riedelsheimer das sportliche Sagen haben, durchaus ihre (erwarteten) Probleme.

„Gerade in der ersten halben Stunde war es von uns ein sehr nervöser Auftritt mit vielen Ballverlusten“, resümierte Eisenhofer, der zusammen mit seinem Trainerkollegen Markus Kleber das Geschehen von der Seitenlinie aus dirigierte. Auch wenn der erste richtige gefährliche Abschluss der TSG gehörte (SCR-Keeper Luis Pfautsch lenkte dabei einen Fleury-Schuss an den Pfosten/20.) – die Mehrzahl an (kleineren) Chancen hatten die Gäste aus Ried. „Wäre uns in dieser Phase der Führungstreffer gelungen, hätte uns das sicherlich ordentlich in die Karten gespielt“, meinte SCR-Spielertrainer Alexander Egen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen