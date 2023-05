NR-Doppelpass

07:00 Uhr

Illdorfs Trainer Alexander Gerbl: „Ich halte das für extrem gefährlich“

Klare Ansage: Illdorfs Spielertrainer Alexander Gerbl (Mitte) und seine Mannschaft wollen am Saisonende auf demFoto: Daniel WorschKlare Ansage: Illdorfs Spielertrainer Alexander Gerbl (Mitte) und seine Mannschaft wollen am Saisonende auf demFoto: Daniel Worsch

Plus NR-Doppelpass: Dem FC Illdorf reicht zur Meisterschaft in der A-Klasse Neuburg bereits ein Punkt. Warum Spielertrainer Alexander Gerbl im Match gegen den VfR Neuburg II nicht auf ein Remis spielen lassen will.

Von Dirk Sing

Alexander Gerbl, am Sonntag (15 Uhr) kann der FC Illdorf bereits mit einem Remis im letzten Saisonspiel beim VfR Neuburg II die Meisterschaft in der A-Klasse Neuburg einfahren. Wie groß ist die Vorfreude auf dieses „Aufstiegsfinale“?

Gerbl: Die Vorfreude ist natürlich riesig, zumal wir etwas Historisches erreichen können. Dennoch denke ich schon, dass wir mittlerweile so reif sind, um uns ausschließlich auf dieses Spiel zu konzentrieren. Wir werden versuchen, wie schon in den zurückliegenden Wochen alles reinzuwerfen, um dann am Ende unser großes Ziel zu erreichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

