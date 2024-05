NR-Doppelpass

17:00 Uhr

NR-Doppelpass: Für den SV Straß geht es von Endspiel zu Endspiel

Plus Marco Friedl, Spielertrainer des A-Klassisten SV Straß, hat zumindest Platz zwei ins Visier genommen. Dafür müssen allerdings Siege her – und das am besten am Samstag gegen den Spitzenreiter SV Bertoldsheim.

Von Dirk Sing

Marco Friedl, welche Schulnote würden Sie Ihrem Team, dem SV Straß, für den bisherigen Saisonverlauf geben?

Marco Friedl: Eine Zwei minus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

