NR-Doppelpass

vor 17 Min.

Schöne Erinnerungen: SCR-Trainer David Ibraimovic im Interview

Plus Beim jüngsten Duell mit dem SV Steingriff schoss David Ibraimovic vier Tore. Was er von der Partie gegen den Tabellenführer erwartet und welche Ziele er sich mit dem SC Rohrenfels gesetzt hat.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

David Ibraimovic, der SC Rohrenfels ist mit sechs Punkten aus den ersten vier Begegnungen in die Kreisklassen-Saison 2023/2024 gestartet. Wie fällt Ihr bisheriges Fazit aus?

Ibraimovic: Nun, wenn wir unser Auftaktprogramm unter anderem mit dem Kreisliga-Absteiger DJK Langenmosen und BSV Berg im Gau sehen, bin ich eigentlich schon zufrieden – auch wenn es aufgrund des späten Gegentreffers in Langenmosen auch ein Zähler mehr hätte sein können. Auch mit der bisherigen Leistung meiner Mannschaft bin ich mit Ausnahme der Partie gegen Berg im Gau, in der wir schon eine Schippe hätten drauflegen können, einverstanden. Die erreichten sechs Punkte sind aber absolut in Ordnung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen