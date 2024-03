Im Zeichen des 125. Jubiläums: Radfahrerverein Burgheim blickt voraus

Der Radfahrerverein Burgheim feiert im Mai mit einem bunten Programm. Für eine repräsentative Vereinsbekleidung wurde ein Crowdfunding gegründet. Wie man dem Verein helfen kann.

Ganz im Zeichen des 125. Gründungsjubiläums stand die Mitgliederversammlung des Radfahrervereins Burgheim. Von den 463 Mitgliedern kamen 46 in das Vereinslokal Kellerwirt, darunter Bürgermeister Michael Böhm, Dritte Bürgermeisterin Margit Kugler und Gemeinderat Thomas Bauch.

Zunächst blickte Magdalena Dußmann, Vorsitzende Organisation, zurück. Das Theater „Lustige Radltour durch Burgheim“ und das Volksradfahren erwiesen sich erneut als Publikumsmagneten. Beim Marktfest traten die Festdamen erstmals offiziell auf und erwiesen sich als Spezialistinnen der Crêpes-Zubereitung. Premiere hatte eine Moarschaft der Radler beim Stockschießen des TSV Burgheim.

Für das anstehende Jubiläum vom 9. bis 12. Mai 2024 gewann der Verein Johannes Bauer, Juniorchef der Tiefbaufirma Ignaz Schmid, als Schirmherrn. Als Pate steht der Radfahrerverein „All Heil“ Bergen im Landkreis Freising zur Seite. Sowohl die Abendradtouren als auch die sportlichen Rundfahrten starten im April. Stefanie Barz, Vorsitzende Sport, berichtete von Erfolgen bei der oberbayerischen, bayerischen und deutschen Meisterschaft (wir berichteten). Rahman Mohammad Hassan startete im Kunstradfahren bei der Weltmeisterschaft in Glasgow und belegte Platz 19. Magdalena Dußmann legte auch den Kassenbericht vor. Der schloss, bereinigt um jubiläumsbezogene Einnahmen, mit rund 2000 Euro auf der Habenseite ab, worauf die einstimmige Entlastung folgte. Zum neuen Kassier wählten die Mitglieder den langjährigen Vorsitzenden Gustl Hugl, nachdem sein gewählter Vorgänger zum Jahresende seine Tätigkeit beendete. Der neue Schatzmeister hatte noch eine Eilmeldung dabei. Im Rahmen eines Crowdfunding sammelt der Verein Spenden für eine repräsentative Vereinsbekleidung mit der VR Bank Neuburg-Rain. Budgetziel sind 8000 Euro bis 7. April. Spenden bis 50 Euro pro Person verdoppelt das Geldinstitut.

Die Feier steigt im Mai

Den aktuellen Stand zum Gründungsfest lieferte Christoph Hauber für den 13-köpfigen Festausschuss ab. Seit Juli 2021 tagte das Gremium 22 Mal. Die Familien Egger und Frey stellen für das Fest ihre Grundstücke am Sachsenweidengraben zur Verfügung. Leitungen für Abwasser, Wasser und Strom sind verlegt. Ein 3000-Mann-Zelt wird ab dem 2. Mai aufgebaut, dazu kommen Küche, Bar und Biergarten. Die Bewirtung übernimmt der „Neuwirt“ aus Bayerdilling mit Unterbaarer Gerstensaft. Auf dem Festgelände „siedeln“ sich Schausteller an. Die historische Holzkegelbahn der Sportkegler, die Torwand des TSV und der Containersandkasten von Manfred Lösch gehören zum Unterhaltungsprogramm. Geänderte Startzeit für das Volksradfahren am Donnerstag, 9. Mai, ist 14 Uhr. Vom Festplatz drehen die Pedalritter eine „kleine Runde“ ohne Streckenverpflegung zurück zum Festzelt. Dort beginnt ab 16 Uhr der Tag der Betriebe und Vereine mit einem kreativen Fünfkampf. Einen Tag später zapft Schirmherr Johannes Bauer bei der „Gänseliesl“ das erste Bierfass an. Anschließend marschieren alle zum Bierzelt, wo die Oktoberfestband „Ois Easy“ bei freiem Eintritt aufspielt. Der Festsamstag beginnt bereits um 14 Uhr mit dem Seniorennachmittag. Den musikalischen Abend gestalten die „Troglauer“. Karten zu zwölf Euro gibt es im Vorverkauf bei Allianz Harald Grimm und Oase des Alltags in Burgheim. Ein Onlinekauf ist unter www.rv-burgheim.de möglich. Die Abendkasse ist ebenfalls geöffnet. Am Festsonntag ertönt bereits um 6 Uhr der Weckruf. Der Kirchgang führt zum TSV-Sportgelände, wo Dekan Werner Dippel auf dem Spielfeld den Festgottesdienst zelebriert. Auf der langen Strecke vom Schnödhof bis zum Bahnhof zeigen mindestens 40 Vereine beim Umzug die Geschichte des Fahrrades. Die Marktmusikkapelle Burgheim ist zugleich Festkapelle, die nach den Ehrungen auch den Ausklang spielt.

Michael Böhm griff die Crowdfunding-Idee auf und spendete für sich und Gattin Antje jeweils 50 Euro. Dazu betonte er, dass sich die Gemeinde am Seniorennachmittag beteiligt und der Bauhof hilfreich zur Seite steht.

Crowdfunding

Zahlungen an: VR Payment für Viele schaffen mehr, IBAN: DE33 6606 0000 0000 1377 49, BIC: GENODE6KXXX, Verwendungszweck: P24397- Repräsentative Vereinsbekleidung zum 125. Jubiläum.