Auto auf der A9 bei Ingolstadt fängt Feuer und brennt komplett aus

Auf der A9 hat am Dienstagabend ein Auto Feuer gefangen. Das Fahrzeug zu löschen war nicht möglich. Die FFW Denkendorf sperrte die Autobahn teilweise.

Auf der A9 bei Ingolstadt hat ein Auto Feuer gefangen. Wie die Verkehrspolizei Ingolstadt mitteilt, wurde gegen 17 Uhr ein stark qualmender Wagen auf dem Standstreifen der A9 in Richtung München gemeldet. Löschversuche mit einem Feuerlöscher waren erfolglos.

Also musste die Feuerwehr den rechten und mittleren Fahrstreifen in Richtung München sperren. Der Wagen brannte völlig aus und musste abgeschleppt werden. Der 64-jährige Fahrer aus Großmehring blieb unverletzt. Die FFW Denkendorf war mit 21 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung und Verkehrslenkung vor Ort. Ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro ist entstanden. (AZ)

