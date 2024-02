Unbekannter versucht in Einfamilienhaus in Straß einzubrechen

Hausbesitzer bemerken einen Einbrecher, der versucht, in ihr Haus in Straß zu gelangen. Der Täter flieht.

Hausbesitzer haben im Burgheimer Ortsteil Straß einen Einbruchsversuch bemerkt. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Am 2. Februar gegen 21 Uhr wurde die Haupteingangstüre eines Einfamilienhauses in Burgheim im Ortsteil Straß beschädigt. Der Spurenlage nach wurde versucht, mittels Hebelwerkzeug die Wohnungstüre zu öffnen.

Einbrecher versucht, in Haus in Straß zu gelangen

Die Hausbesitzer konnten zur Tatzeit verdächtige Geräusche am Haus wahrnehmen und aktivierten die Außenbeleuchtung. Die Schäden an der Wohnungstüre wurden erst am Folgetag festgestellt, worauf die Polizei verständigt wurde. Bei der polizeilichen Aufnahme konnte festgestellt werden, dass auch an der Seiteneingangstüre der Doppelgarage Hebelspuren vorhanden waren. Der oder die Täter verließen das Grundstück ohne Beute. Es entstand nur geringer Schaden. (AZ)