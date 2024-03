Neuburger Ex-Kommodore an Bundeswehr-Abhörskandal beteiligt

Der Abhörskandal der Bundeswehr schlägt international immer höhere Wellen. Ein Teilnehmer des internen Gesprächs war auch ein ehemaliger Neuburger Kommodore.

Der veröffentlichte Mitschnitt eines internen Gesprächs der Bundeswehr hat einen Skandal ausgelöst, der wie kein anderes Thema derzeit die internationalen Schlagzeilen dominiert. Mittlerweile werden immer mehr Details darüber bekannt - und unter den Teilnehmern war auch ein ehemaliger Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg.

Der russische Geheimdienst hat eine vertrauliche Konferenz vier ranghoher deutscher Luftwaffen-Offiziere abgehört und den Mitschnitt veröffentlicht. In dem Gespräch ging es um den Marschflugkörper Taurus und die Offiziere sprachen über die Möglichkeit, "eine Brücke im Osten" mit den Mittelstreckenraketen zerstört werden kann. Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen die Offiziere über die Plattform Webex miteinander - eine nicht sichere Verbindung und damit leichtes Spiel für den russischen Geheimdienst.

Neuburger Ex-Kommodore Frank Gräfe in Bundeswehr-Abhörskandal verwickelt

In dem knapp 40-minütigen Mitschnitt ist neben Generalleutnant Ingo Gerhartz, Inspekteur der Luftwaffe, und zwei weiteren Luftwaffen-Offizieren auch ein Akteur zu hören, der einigen Neuburgern bekannt sein dürfte: Frank Gräfe. Der Brigadegeneral ist Abteilungsleiter für Einsätze und Übungen im Kommando Luftwaffe in Berlin, war zuvor Militärattaché in der US-Hauptstadt Washington - und von 2013 bis 2015 Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg.

Das geheime Gespräch fand am 19. Februar statt, Gräfe schaltete sich aus dem fernen Singapur hinzu, da er dort dienstlich zu tun hatte. Er und die beiden anderen Offizieren warten auf Luftwaffen-Inspekteur Gerhartz, der sich als Letzter in die Konferenz einklinkt. Bis dahin bleibt ein wenig Zeit, um zu plaudern und Gräfe schwärmt von seinem wohl wunderbaren Blick aus dem Hotelzimmer auf die Stadt in Südostasien, "der ist schon mega". Dann kommt Gerhartz hinzu und es beginnt ein Gespräch, das nur wenige Tage später die ganze Welt kennt.