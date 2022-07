Türschnapper drin: Mann vermutet Einbrecher

Ein Mann in Vohburg ging davon aus, dass Einbrecher in seiner Wohnung waren. Schließlich ließ sich die Tür nicht mehr schließen. Er rief die Polizei und die fand die Lösung.

Am Mittwoch wurde eine Streife der Polizei Geisenfeld zu einem verdächtigen Fall in den Gemeindebereich Vohburg gerufen. Dort hatte ein Mieter seinen Vermieter informiert, dass die Haustür nicht mehr schließt. Sobald er die Tür schließen will, gehe diese immer wieder auf. Seine Vermutung war, dass Einbrecher am Werk gewesen sein könnten.

An der Tür in Vohburg fanden sich keine Einbruchspuren

Die Beamten vor Ort fanden dann schnell die Lösung des Problems. Denn an der Tür war der mechanische Türöffner betätigt, sodass die Tür nicht zu schließen war. Der Mieter wusste allerdings nicht, dass eine solche Vorrichtung vorhanden war. Einbruchspuren fand die Polizei nicht. (AZ)