Weichering

vor 17 Min.

Fehler im Weicheringer Bürgerbegehren waren "ohne Not"

Mit diesem Bürgerbegehren wollten Bernd Kammerbauer und drei weitere Mitstreiter den Bau des Paketzentrums in letzter Minute stoppen. Doch es scheiterte an den formal richtigen Voraussetzungen.

Plus Ein erneuter Bürgerentscheid über das Paketzentrum in Weichering wäre noch möglich gewesen, wenn sich die Initiatoren hätten beraten lassen. Doch der Ärger bei den Kritikern richtet sich gegen andere.

Von Claudia Stegmann

Kann das Paketzentrum in Weichering in letzter Minute doch noch verhindert werden? Bis Donnerstagabend vergangene Woche hatten Kritiker des Vorhabens noch Hoffnung, dass sich dieser Wunsch mithilfe eines erneuten Bürgerentscheids erfüllen könnte. Doch dann überbrachte Bürgermeister Thomas Mack die schlechte Nachricht: Das dazu notwendige Bürgerbegehren hat gravierende Mängel und ist deshalb nicht zulässig. Seitdem sind er und der Gemeinderat die Buhmänner. "Die Stimmung ist nicht gut", weiß Mack aus Chatverläufen, die ihm zugespielt wurden.

Der Vorwurf: Die Gemeinde wolle unter allen Umständen einen Bürgerentscheid verhindern, weil sie das Paketzentrum durchdrücken will. 400 Männer und Frauen aus Weichering hatten das Bürgerbegehren unterschrieben und damit signalisiert, dass die Entscheidung über den Bau des Logistikzentrums erneut in die Hände der Bürger gelegt werden muss. So wäre es auch gekommen - wenn die Initiatoren nicht massive Fehler gemacht hätten, die nach Ansicht von Karen Johannsen "ohne Not" gemacht worden seien. Sie leitet die Abteilung Kommunalrecht am Landratsamt und erklärt, warum der Weicheringer Gemeinderat das Bürgerbegehren ablehnen musste.

