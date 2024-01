Freie Fahrt: Bahnübergang in Weichering ab sofort wieder nutzbar

Seit Montag funktioniert die Technik am Bahnübergang beim Wasserwerk wieder. Die Umleitungsschilder stehen noch, können aber ignoriert werden.

Die Bahn hatte versprochen, dass im Laufe des Januar auch der zweite Bahnübergang in Weichering wieder befahrbar sein soll - und hat Wort gehalten. Am Montag konnte die letzte Störung beseitigt werden, der Bahnübergang am Wasserwerk ist damit wieder nutzbar.

Die Nachricht hat Bürgermeister Thomas Mack am Montagnachmittag erhalten. Seit fast drei Monaten sind die Schranken dauerhaft geschlossen und waren deshalb auch etwas "eingerostet", was zuletzt noch behoben werden musste. Doch am Montag konnte die Bahn schließlich vermelden: Die Signalanlage funktioniert wieder, der Bahnübergang ist ab sofort wieder nutzbar. Noch stehen die Umleitungsschilder, die den Weg über die Gleise an der Schreinerbrücke weisen. Doch diese werden demnächst abgebaut und können bis dahin ignoriert werden.

Umleitung gegen des geschlossenen Gleisübergangs: Bahn trägt Kosten für Sanierung des Feldwegs

Durch die Umleitung war der Feldweg zwischen Wasserwerk und Schreinerbrücke stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Zeitweise hatte die Schneeschmelze den Weg in eine Schlammpiste verwandelt. Weil insbesondere die Bewohner des Aussiedlerhofs Schornreuth ihn nichtsdestotrotz benutzen mussten, ist er mittlerweile in einem entsprechend schlechten Zustand. Die Gemeinde wies die Bahn darauf hin, dass der Weg saniert werden muss. Die Bahn wird die Kosten dafür übernehmen.

Für Mack ist das natürlich eine gute Nachricht. "Super, ich freue mich - vor allem für die Bewohner", sagte er. Diese mussten Einschränkungen nicht nur hinsichtlich ihres Heimwegs, sondern auch bei der Postzustellung und Müllabfuhr in Kauf nehmen.