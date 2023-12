Weichering

vor 33 Min.

Gesperrte Bahngleise in Weichering sollen bis Januar wieder geöffnet werden

Diese manuelle Signalanlage will die Deutsche Bahn bis 2028 in Weichering durch eine automatische Schranke ersetzen.

Plus Einer der beiden Bahnübergänge in Weichering funktioniert bereits wieder. Bürgermeister Mack kritisiert bei einem Gespräch mit der Bahn die bisherige Kommunikation.

Von Claudia Stegmann Artikel anhören Shape

In Weichering führt mittlerweile wieder ein regulärer Weg über die Bahngleise. Seit Montag ist der Übergang an der Schreinerbrücke repariert und kann wie gewohnt über eine Sprechanlage bedient werden. Der Übergang am Wasserwerk ist noch gesperrt, soll aber bis Januar ebenfalls wieder funktionieren. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs, das Bürgermeister Thomas Mack am Mittwoch mit Vertretern der Deutschen Bahn hatte.

Das Meeting via Teams hat Mack auch genutzt, um die Kommunikation der Bahn zu kritisieren. Die Gemeinde sei bislang entweder überhaupt nicht oder nur nachrangig darüber informiert worden, was an den beiden Bahnübergängen passiert. Das führte dazu, dass zeitweise nicht klar gewesen sei, was die Bahn plant und wie lange die Übergänge geschlossen bleiben. Von der Situation ist insbesondere ein Einsiedlerhof mit drei Bewohnern betroffen, die seitdem nur noch über Feldwege zu ihrem Haus kommen und von Müllabfuhr und Paketdienst abgeschnitten sind. Seit der Schneeschmelze hat sich der Weg zu allem Übel auch noch in eine Schlammpiste verwandelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen