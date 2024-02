Kinder zündeln und lösen Großeinsatz in Weichering aus

Drei Kinder haben am Mittwochnachmittag einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Weichering ausgelöst. Der Grund war ein Lagerfeuer.

Am Mittwochnachmittag sorgten drei Kinder im Alter zwischen neun und elf Jahren in Weichering für Aufregung, als sie ein Lagerfeuer entfachten und damit einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei auslösten. Wie die Polizei mitteilt, zündeten die drei Jungs auf einem unbebauten Grundstück, nachdem sie sich Zündhölzer besorgt hatten, ein Feuer an. Doch als die Flammen größer wurden, packte sie die Angst. Sie ließen das Feuer zurück und suchten Hilfe auf der Straße, wo ein aufmerksamer Zeuge nicht zögerte, die Feuerwehr zu rufen.

Schnell waren die Feuerwehren aus Lichtenau und Neuburg vor Ort und bekämpften die Flammen erfolgreich. Verletzt wurde laut Polizei niemand, es entstand auch kein Sachschaden. Die Kinder wurden anschließend in die Obhut ihrer Eltern übergeben. (AZ)