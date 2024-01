Weichering

14:03 Uhr

"Lodar und Franz": Chris Böttcher spielt in Weichering zum Abschied für Beckenbauer

Plus Mit seinem Programm "Immer dieser Druck" kommt Comedian Chris Boettcher in den Landgasthof Vogelsang nach Weichering. Sein größter Hit darf dabei natürlich nicht fehlen.

Von Annemarie Meilinger

Mit über 200 Besuchern beeindruckend dicht besetzt war der Saal der Landgaststätte Vogelsang in Weichering, als am Donnerstagabend der Musik-Kabarettist Chris Boettcher gastierte. Mit seinem Programm „Immer dieser Druck“ ist er schon seit vier Jahren landauf landab unterwegs, doch bald soll ein neues folgen – auch ein neues Format „nicht ohne meine Bigband“, Premiere demnächst in München. Das verkündet der fast 60-Jährige am Ende der Veranstaltung nach drei Zugaben und einer Hörprobe mit nachdenklichem Thema über den „Weg ins eigene Leben“.

Seinen größten Hit, der nicht nur „Wiesnhit“ wurde, sondern sich auch noch wochenlang in der Hitparade hielt, „Zehn Meter geh'“, können die Zuschauer begeistert mitsingen. Den ganzen Abend lang haben sie auf Boettchers Scherz-Impulse reagiert, sich als Menschen mit kleinen Fehlern geoutet oder eine Antwort verweigert, wenn es zu intim wurde. Mit „Zehn Meter geh'“ hat es Boettchers Songtext schon in ein deutsches Schulbuch geschafft, das adelt den Comedian.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

