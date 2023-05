Durchfahrt zugeparkt: Verärgerter 23-Jähriger gibt einen Schuss ab

Eine zugeparkte Durchfahrt war der Grund dafür, dass es zwischen vier Personen am Westpark ordentlich gekracht hat. Ein 23-Jähriger zückte sogar eine Waffe.

Am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr ist es zu einer handfesten Auseinandersetzung auf dem Parkdeck am Westpark gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatten ein 40-jähriger Ingolstädter und seine 42-jährige Begleiterin mit ihrem Audi eine Durchfahrt zugeparkt. Darüber waren eine 21-jährige Ingolstädterin und ihr 23-jähriger Beifahrer so erbost, dass es zwischen den vier Personen zu einer Auseinandersetzung kam. Schließlich stieg der 23-Jährige aus und lud eine Schreckschusspistole durch. Der Audi-Fahrer und seine Begleiterin setzen sich daraufhin in ihr Auto und parkten in einer Parklücke ein.

Ein 23-Jähriger zielte vor dem Westpark mit einer Schreckschusspistole auf ein Auto

Doch der Streit war damit noch nicht beendet. Die beiden Parteien beleidigten sich gegenseitig und schlugen aufeinander ein. Als der 40-Jährige und seine Begleiterin schließlich wieder in ihr Auto einstiegen, holte der 23-Jährige erneut seine Schreckschusswaffe hervor, zielte auf den Audi und gab einen Schuss ab. Am Auto ist kein Schaden entstanden, allerdings wurden alle Beteiligten bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Zudem erhielten sie eine Anzeige. Die Schreckschusswaffe, für die der 23-Jährige keine Erlaubnis besitzt, wurde sichergestellt. (AZ)