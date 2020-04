12:50 Uhr

36-Jähriger soll Mann in die Rippen gebissen haben

Am Sonntagabend ist in Wallerstein ein Streit eskaliert. Die Polizei will beide Männer in den nächsten Tagen vernehmen.

Zwei Männer sind am Sonntagabend in Wallerstein in einer Wohnunterkunft lautstark in Streit geraten. Während ein 36-Jähriger vermutlich seinen 24-jährigen Kontrahenten kurz nach 20.30 Uhr in die Rippen biss, revanchierte sich dieser und kratzte den Angreifer am Rücken, so der Polizeibericht.

Der Grund des Streits erschloss sich den Beamten zunächst nicht. Der 24-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Nördlinger Krankenhaus gebracht, wo die Bisswunde versorgt wurde. Beide Männer müssen in den nächsten Tagen zur Vernehmung bei der Polizei erscheinen. RN

