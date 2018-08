03.08.2018

Abfeiern bei Plattenpartys im August

Am letzten August-Wochenende steht traditionell das Sunfield-Festival in Großsorheim auf dem Programm. Doch das ist bei Weitem nicht die einzige Party, die in unserer Gegend in den kommenden Wochen steigt. Wir bieten euch einen Überblick, wo gefeiert werden kann. <b>(Archivfoto)</b>

In der Region ist jeden Samstag etwas geboten. Egal ob Beachparty mit Pool, feiern am Baggersee oder mitten in einem Sonnenblumenfeld – es gibt ein vielseitiges Angebot.

Von Fabian Kapfer

Jetzt beginnt wieder die Zeit, die sich viele Jugendliche und Partybegeisterte lange herbeigesehnt haben – die Plattenpartysaison. Jeden Samstag im August ist ein Event geboten, bei dem ordentlich gefeiert und abgetanzt werden kann.

Den Anfang macht heute die Plattenparty am Sportplatz in Schwörsheim. Ab 21 Uhr wird DJ Flow auflegen. Morgen Abend startet dann die Ottinger Beachparty. Neben vier Bars, an denen Bier, Schnaps, Cocktails und Shots ausgeschenkt werden, ist auch wieder ein Pool aufgestellt. So dürfen auch gerne Badesachen mitgebracht werden. Für die musikalische Umrahmung sorgt zum ersten Mal in Otting DJ Haggis, der zusammen mit DJ Stephan auflegen wird. Start der Party ist um 20 Uhr. Wer gerne Cocktails trinkt, sollte auch etwas früher kommen und auf keinen Fall die Happy Hour von 21 bis 22 Uhr verpassen.

Die nächste Beachparty in der Region startet dann gleich am Wochenende darauf. In Munningen hält die Feierei über zwei Tage an. Am Freitag, 10. August legen bei der vom Bauwagen Munningen organisierten Beachparty DJ Flow und DJ Jürgen auf, am Tag darauf wird es ebenfalls mit DJ Flow rockiger. In Tagmersheim wird am 11. August im Freibad gefeiert. Diese Party geht in ihr drittes Jahr, in dem genauso weitergefeiert werden soll wie die Jahre zuvor. Alle ab 16 Jahren sind ab 20 Uhr eingeladen, zur Musik von DJ Spirit abzugehen. Eintritt: fünf Euro. Die Wasserbecken bleiben hier allerdings geschlossen

Zum 17. Mal findet am 18. August die Riedlinger Plattenparty statt, die wie gewohnt von der Riedlinger Feuerwehr organisiert wird. Am Baggersee findet die bekannte Fete statt, bei der auch dieses Jahr wieder viel geboten ist. Für das wichtigste bei einer Plattenparty, nämlich die Musik, sorgt wie bereits im vergangenen Jahr DJ Addic. Lediglich gute Laune müsse der Gast selber mitbringen, so die Riedlinger Organisatoren. Ungefähr 100 Helfer sorgen nämlich dafür, dass vom Aufbau am Freitagmorgen bis zum Abbau am Sonntagmittag alles reibungslos ablaufen kann. Jeremy Lachner, einer der Organisatoren, merkt auch an, dass es mittlerweile immer teuerer wird, Plattenpartys zu veranstalten: „Die Sicherheitskonzepte werden immer strenger und kosten auch immer mehr. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so einfach wie früher, so eine Veranstaltung zu organisieren.“

Eine Plattenparty, auf die man sich schon allein wegen dem einzigartigen Ambiente freuen kann, ist das Sunfield Festival in Großsorheim. Ein riesiger Sonnenblumengürtel, der circa 10 000 Sonnenblumen mit der Größe von ungefähr vier Metern umschließt 2000 Quadratmeter Rasenfläche. Ein Teil davon blüht bereits jetzt schon.

Hinter dieser Umrahmung stecken etwa 500 Arbeitsstunden, die in die Pflege des Areals seit der Aussaat investiert wurden. Nun kann am 24. und 25. August, jeweils ab 21 Uhr inmitten der Sonnenblumen gefeiert werden. Und das auch, falls es regnen sollte. Denn dann ist eine Überdachung des Partybereichs mit einem Zelt möglich. Freitag werden DJ Haggis und DJ el Mar die passenden Songs auflegen, am Samstag wird zunächst die Liveband „Till Monday“ auftreten, bevor DJ Andress bei seinem Heimspiel an das Mischpult gehen wird. Organisator Tobias Eberhardt informiert zudem über eine Neuerung: „Dieses Jahr wird es bei uns zum ersten Mal eine Weinbar geben, zusätzlich zu den anderen Bars, die es schon im vergangenen Jahr gab.“ Des Weiteren seien auch heuer wieder Wochenendtickets erhältlich, die am Freitagabend zusammen mit einem Stoffarmband gekauft werden können.

Bei diesem Angebot im August dürfte für jeden etwas dabei sein, ob bei der Beachparty in Munningen, der Party am Freibad in Tagmersheim, am Baggersee bei der traditionellen Plattenparty in Riedlingen oder inmitten von Sonnenblumen beim Sunfield Festival. mit vmö

Auch Ihre Party steht demnächst an? Schicken Sie uns eine Email an redaktion@rieser-nachrichten.de und wir veröffentlichen eine Ankündigung in der Zeitung.

Themen Folgen