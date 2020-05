vor 18 Min.

Alerheim: Unbekannter stiehlt Spargel von Feld

Ein Unbekannter hat Spargel von einem Feld in Rudelstetten gestohlen. (Symbolbild)

Die Polizei in Nördlingen bittet nun um Hinweise.

In der Zeit zwischen Freitagmittag und Montagabend hat sich ein Unbekannter auf einem Spargelfeld in Rudelstetten unerlaubt selbst bedient. Wie die Polizei berichtet, beschädigte er beim Ausgraben des Gemüses auch noch die Spargelhügel und die Folie. Der Täter entwendete Spargel im Wert von etwa 25 Euro und verursachte weiter einen Schaden von rund 50 Euro. Die Polizei in Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. RN

