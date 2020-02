vor 17 Min.

Alles begann mit Kalb "Mausi" - jetzt forscht eine 13-Jährige mit 93 Rindern

Plus Die AEG-Schülerin Louisa Zajitschek wollte wissen, ob Kühe ihre Herdenmitglieder auf Fotos erkennen. Mit ihrem Projekt tritt sie bei „Jugend forscht“ an.

Von Corinna Grimmeißen

Sie hat nicht die Absicht, einen großen Preis zu gewinnen – aber sie möchte das Thema Landwirtschaft, die Abläufe und den Umgang mit Tieren auf einem Bauernhof allgemein bekannt machen. 13 Jahre ist Louisa Zajitschek alt, Schülerin der Klasse 7a am Albrecht-Ernst-Gymnasium (AEG) in Oettingen. Und sie nimmt am europaweit größten Jugendwettbewerb im Bereich Naturwissenschaften und Technik, „ Jugend forscht“, teil.

