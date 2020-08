vor 59 Min.

Auffahrunfall auf der B 466 von Oettingen in Richtung Nördlingen

Auf der B 466 von Oettingen in Richtung Nördlingen kommt es zu einem Auffahrunfall. Eine Person wird dabei verletzt.

Auf der B 466 von Oettingen in Richtung Nördlingen ist es zu einem Unfall mit einem Verletzten gekommen. Am Freitag, 31. Juli fuhr um 14.35 Uhr ein 42-jähriger Autofahrer von Oettingen in Richtung Nördlingen. Auf der Höhe der Abzweigung in Richtung Munningen wollte ein vorausfahrender Autofahrer nach links abbiegen, weshalb mehrere Fahrzeugführer bremsten. Der Unfallverursacher erkannte dies zu spät. Er versuchte, einen Unfall noch durch ein Ausweichen nach links zu vermeiden. Dennoch prallte er gegen ein vorausfahrendes Auto und anschließend gegen die Leitplanke links der Fahrbahn. Dabei entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von 10.500 Euro. (pm)

