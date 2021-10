Basketball

vor 17 Min.

Nördlinger Basketball-Herren zurück vor Heimpublikum

Plus Die Männer des TSV Nördlingen haben ihr erstes Heimspiel. Doch der Gegner hat zum Auftakt ebenfalls überzeugt.

Von Max Scherer

Eine gefühlte Ewigkeit ist es her, dass die erste Herrenmannschaft des TSV 1861 Nördlingen vor den eigenen Fans in der Hermann-Keßler-Halle spielen konnte. Am Sonntag ist es nun wieder so weit, wenn das Team von Cheftrainer Mohammed Hajjar den TV 1862 Passau zum ersten Heimspiel der neuen Saison empfängt. Kein leichtes Spiel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

