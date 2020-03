vor 26 Min.

Betriebsunfall in Oettingen: Arbeiter klemmt sich Hand ein

Der Mann musste ins Krankenhaus nach Nördlingen gebracht werden.

In Oettingen ist es am Donnerstagmorgen zu einem Betriebsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 52-jähriger Arbeiter um 7.30 Uhr eine Maschine in der Luca-Schultes-Straße warten und stellte sie zu diesem Zweck ab. Der Mann wartete jedoch nicht den Stillstand der Maschine ab, sondern fasste hinein, wobei seine rechte Hand erfasst und eingequetscht wurde. Er erlitt dabei mittelschwere Verletzungen an der Hand und musste ins Nördlinger Krankenhaus gebracht werden. RN

Themen folgen