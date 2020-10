27.10.2020

Bischof Meier predigt in St. Georg

Reformationstag steht im Zeichen der Ökumene

Der Reformationstag 2020 wird in Nördlingen ganz im Zeichen der Ökumene stehen. Bischof Dr. Bertram Meier, der neue katholische Bischof der Diözese Augsburg, wird an diesem Abend in die St. Georgskirche kommen, um einen ökumenischen Gottesdienst zu feiern, bei dem er die Predigt halten wird. Das ist ein positives Signal für die Ökumene, dass der katholische Bischof in seinem ersten Amtsjahr mit St. Georg eine der evangelischen Kirchen besucht, die für die Reformation von herausragender Bedeutung war. Es ist erfreulich, dass die Ökumene damit ganz oben auf der Tagesordnung steht. Der Ökumenische Gottesdienst findet am Samstag, 31. Oktober, um 20 Uhr in St. Georg Nördlingen statt. Die Kirchengemeinde bittet um Verständnis, dass es in Zeiten von Corona nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen gibt. Solange der Vorrat reicht, können im evangelischen und katholischen Kirchenamt Platzkarten abgeholt werden. (pm)

