vor 34 Min.

Böhm-Firmenfest: Für den guten Zweck kamen 10000 Euro zusammen

Beim Jubiläum der Firma Böhm Entsorgung waren Kunden und Geschäftspartner großzügig.

Von Robert Milde

Anlässlich des 25-jährigen Betriebsbestehens bat die Böhm Entsorgungs GmbH in Möttingen beim Jubiläumsfest Kunden, Geschäftspartner und Freunde um Spenden für caritative Zwecke. Vom Unternehmen noch aufgestockt, kam die grandiose Summe von 10000 Euro zusammen, die jetzt an die Vertreter von drei Organisationen übergeben wurden. Das Bild zeigt (von links) die Unternehmensführung mit Tina, Manuel, Michael und Helga Reinsch sowie Robert Milde (Kartei der Not, 3200 Euro), Martin Oberman (Verein Kinder wollen leben, spielen, lachen, 2800 Euro) und Brigitte Lehenberger (Deutsche Knochenmarkspenderdatei, 4000 Euro) bei der Übergabe des symbolischen Spendenschecks. Foto: Szilvia Izsó

