Camper schätzen den Landkreis

Camping-Urlaub boomt im Ries. Der Betreiber des Campingplatzes in Wemding spricht von steigenden Übernachtungszahlen. Urlauber haben dort mit dem Waldsee und den vielen Rad- und Wanderwegen viele Freizeitmöglichkeiten.

Die Zahl der Urlauber, die mit Wohnmobil oder Wohnwagen reisen, ist in den vergangenen Jahren gestiegen. So wirkt sich der Camping-Boom in der Region aus.

Von Bernd Schied

Spießig, etwas für alte Leute, langweilig – Campingurlaub hatte früher nicht das beste Image. Doch die einst oftmals belächelte Form des Urlaubens boomt seit einigen Jahren kräftig. Wohnwagen- und Wohnmobilhersteller freuen sich über hohe Verkaufszahlen, Campingplatzbetreiber verweisen auf stetig steigende Übernachtungen. Mit dem Campingpark in Wemding in der Wolferstädter Straße und dem Donau-Lech-Camping in Eggelstetten gibt es auch im Landkreis Donau-Ries zwei große Plätze, mit immer mehr Gästen.

Für regionale Tourismusexperten, wie den langjährigen Wemdinger Verkehrsamtsleiter Reiner Brand, liegen die Vorteile dieser Form der Erholung auf der Hand: Campen bedeute Flexibiliät. Wer wolle, könne jeden Tag woanders hinfahren und dort übernachten. Inzwischen würde das Angebot der klassischen Wohnanhänger durch moderne Wohnmobile ergänzt, die einen entsprechenden Komfort böten. Wer auf den Campingplätzen Station macht, findet dort laut Brand inzwischen neben einer ruhigen Umgebung auch sanitäre Anlagen vor, die sich in einem guten Zustand befinden. Manche Betreiber bemühten sich darüber hinaus um entsprechende Freizeitangebote, was vor allem Familien mit Kindern anlocke.

Wie gut es derzeit in diesem Bereich läuft, macht Robert Hach deutlich, der den von der Familie Michel betriebenen Campingplatz in Wemding betreut. Von 7329 Übernachtungen im Jahr 2017 sei diese Zahl 2018 um fast 40 Prozent auf 10202 nach oben gegangen. Hach schreibt diese Zunahme neben dem allgemeinen Trend auch dem Wunsch vieler Urlauber nach Naturverbundenheit zu, der in Wemding beispielsweise mit dem nahen Waldsee sowie einer intakten Umgebung mit zahlreichen Rad- und Wanderwegen erfüllt werden könne. Hach zufolge bietet der Campingpark Wemding derzeit 330 Parzellen und Reisemobilstellplätze mit den entsprechenden Versorgungseinrichtungen für die Fahrzeuge. Zudem gebe es Bereiche zum Zelten.

Der Positivtrend setze sich auch im laufenden Jahr fort. „Wir haben Ende Juli 2019 gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 23 Prozent bei den Übernachtungen zu verzeichnen und damit bereits die Gesamtzahl von 2018 überschritten.“

Kurzurlauber aus dem Raum Augsburg

Ähnlich gut läuft es in Eggelstetten, wo der Unternehmer Franz Schmid den Platz am Ortsrand nach einer grundlegenden Sanierung seit einigen Jahren betreibt. Er registriere auf seinem „Donau-Lech-Campingplatz“ zunehmend Aufenthalte von Kurzurlaubern aus dem Raum Augsburg, die mittlerweile Urlauber-Familien aus den Niederlanden ablösten.

Insgesamt verfüge sein Gelände über 86 Parzellen und 20 Wohnmobilstellplätze. 2018 zählte Schmid nach eigenen Angaben rund 10000 Übernachtungen. Diese Anzahl werde er wohl auch im laufenden Jahr erreichen.

Beim Tourismusverein Ferienland Donau-Ries im Donauwörther Landratsamt wird dieser Campingboom freilich positiv bewertet. Die stellvertretende Geschäftsführerin des Ferienlandes, Christine Wahler, verweist als Reaktion auf die gute Entwicklung auf eine zunehmende Zahl von Wohnmobilstellplätzen, die in den größeren Kommunen zur Verfügung gestellt würden. Erfreulicherweise werde bereits an den Ortseingängen mit Schildern auf die Stellplätze hingewiesen, so dass die Urlauber nicht lang suchen müssten. Sie geht von einem weiteren Steigerungspotenzial in diesem Bereich aus.

Wie berichtet, haben im ersten Halbjahr 2019 im Landkreis Donau-Ries die Übernachtungen im Tourismus insgesamt um 3,3 Prozent zugenommen. Darin enthalten sind auch die Zahlen der Campingplätze.

