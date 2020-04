vor 17 Min.

Commerzbank legt Fokus auf mobiles Banking

Plus Das Kreditinstitut wächst in Nördlingen. Wie es Firmen und Privatleuten in der Corona-Krise helfen möchte.

Von Philipp Wehrmann

Die Corona-Krise überschattet den Rückblick der Commerzbank Nördlingen auf das vergangene Jahr – zu groß sind die Aufgaben, vor denen die Kunden und damit das Kreditinstitut stehen. Dabei ist man in der Rückschau durchaus zufrieden: Im Privatkundensegment stieg das Geschäftsvolumen gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Prozent auf rund 90 Millionen Euro. Insgesamt wurden netto 144 neue Kunden und 211 neue Girokonten hinzugewonnen, im Vorjahresvergleich eine Zunahme von mehr als einem Drittel. „Die Bereitschaft zum Wechsel der Bankverbindung ist so hoch wie nie zuvor“, sagt Mirjana Bay, Marktbereichsleiterin und verantwortlich für die Commerzbank-Filialen in Nördlingen, Aalen und Heidenheim. Sie führt den Zulauf hauptsächlich auf das kostenlose Girokonto zurück.

Das seit zehn Jahren andauernde Zinstief mache Sparern indes zu schaffen. Breit gestreute Wertanlagen seien weiter eine Option, wenn man mit mittel- oder langfristigem Horizont investiere. Von Panikverkäufen rät Bay ab. Der Bauboom machte sich 2019 bei den Immobilienkrediten deutlich bemerkbar: Die Filiale vergab sieben Millionen Euro und steigerte damit den Bestand um knapp acht Prozent. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Mehr Kunden in Ries und in Ostwürttemberg Ähnlich stark wuchs das Unternehmerkunden-Segment. Die Zahl der Kunden bei der Commerzbank im Ries und in Ostwürttemberg sei um 214 gewachsen, insgesamt betreue man nun 6500 Selbstständige, Freiberufler und Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 15 Millionen Euro. Diese nahmen Kredite mit einem Volumen von mehr als 55 Millionen Euro in Anspruch – mehr als ein Drittel mehr als im Vorjahr. Die Commerzbank wolle Kunden in der Corona-Krise schnell und unbürokratisch helfen. Viele Kredite, bei denen der Bund Haftungsrisiken übernimmt, seien bereits bewilligt. „Wir sind die Apotheke der Wirtschaft.“ Auch in der Filiale in Nördlingen habe man Personal von anderen Bereichen abgezogen, um dringende Fälle schnell abzuarbeiten – etwa, wenn es um die Stundung von Krediten geht. „Wir stehen auch in dieser schwierigen Situation fest an der Seite unserer Kunden“, versichert Wolfgang Hahn. Das gelte auch für Privatkunden. Auch diesen gewähre die Commerzbank bei Ratenkrediten eine dreimonatige Zahlungspause. Danach verzichte die Bank auf eine erneute Kreditwürdigkeitsprüfung. Immer mehr Menschen setzen auf die App Einen besonderen Schwerpunkt legt die Bank auf ihre mobile Banking-App. Diese löse das Onlinebanking am PC zunehmend ab. Kunden sollen bis 2023 alle Dienstleistungen der Bank auf ihrem Smartphone in Anspruch nehmen können – selbst einen Baukredit. Weil die meisten allerdings weiter eine persönliche Beratung bevorzugen würden, wolle das Institut sein Netz in der Fläche aufrechterhalten – mit 800 Filialen. Derzeit sind es noch 1000. 200 Filialen sollen bundesweit geschlossen werden. Bay sagt, ihr seien keine Pläne bekannt, die Veränderungen in der Region vorsähen. Hahn deutet an, welche Bereiche eher betroffen sein könnten: „In Großstädten liegen oft nur wenige Straßenbahnstationen zwischen zwei Filialen.“ Lesen Sie dazu auch: Sparkasse Donauwörth: Stabiles Fundament für die Corona-Folgen

