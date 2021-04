Corona-Demo: 400 Bürger sind in Oettingen dabei

Plus Als „Bürger-Dialog“ gekennzeichnet, wurde in Oettingen am Sonntag gegen Corona-Maßnahmen demonstriert. Auf der Bühne wird überwiegend sachliche Kritik geäußert. Eine Lehrerin bezeichnet das Coronavirus als "Betrug".

Schätzungsweise 400 Personen haben am Sonntag eine Versammlung auf dem Oettinger Festplatz „Schießwasen“ verfolgt, auf der gegen Corona-Maßnahmen demonstriert worden ist. Veranstaltet wurde die als „Bürgerdialog“ gekennzeichnete Demo von der Eltern-Initiative Donau-Ries.

Das Ziel: „Den Menschen zu ermöglichen, die Gründe ihrer Kritik an den Maßnahmen zu verdeutlichen. Die Menschen müssen erfahren, dass dahinter große Sorgen und Ängste stecken. Nicht jeder, der Kritik an den Maßnahmen äußert, ist automatisch ein Querdenker oder Coronaleugner“, teilte Veranstaltungsleiterin Carmen Hertle im Vorfeld mit. Neben einer Medien-Schelte, Vergleichen der Regierung mit Faschisten und einer Lehrerin, die das Coronavirus als „Betrug“ in Abrede stellte, gab es überwiegend sachliche Kritik von den Rednern.

17 Bilder Protest gegen Corona-Maßnahmen am Schießwasen in Oettingen Foto: Verena Mörzl

Die kam unter anderem von Isabella Baur, die in Oettingen den Friseursalon „Element Haar“ betreibt und in der Werbegemeinschaft Oettingen vertreten ist. Sie kritisierte scharf, dass die Hilfen des Staats bei ihr so gut wie nicht ankommen würden. „Das Rettungspaket kommt zu 100 Prozent von meinem Mann“, sagte sie und erhielt viel Applaus. Was dagegen funktioniert habe, sei gewesen, dass ein fremder Mann auf ihren Namen Hilfen beantragt und das Geld ins Ausland geschafft habe, weshalb die Polizei eingeschaltet wurde. Die Testpflicht, die nun eingeführt werde, lege die Verantwortung wieder bei den Friseuren ab. Baur sprach sich für die gut funktionierenden Hygienekonzepte aus und sagte danach: „Wir müssen Risikogruppen schützen, aber wer schützt uns?“ Sie sei außerdem sprachlos über den positiven Zuspruch, den sie in den vergangenen Tagen erhalten habe.

Geschäftsleute aus Wemding und Oettingen appellieren an Bürger

Neben Dienstleistern äußerten sich auch Vertreter aus dem Einzelhandel, darunter Anja Fischer-Mayer von „Anjas Lust auf Mode“ in Wemding und Peter Bauer, Inhaber des Blumengeschäfts „Grüner Leichtsinns“ in Oettingen. Beide appellierten an die Anwesenden, die Geschäfte in den Innenstädten zu unterstützen und nicht im Internet einzukaufen. Beide signalisierten, dass die Einzelhändler am Ende ihrer Kräfte seien.

"Lieblingsgrieche"-Chef klagt über die düstere Lage seiner Branche

Als Vertreter der Gastro-Szene stand Spyridon Stratis vom Oettinger „Lieblingsgriechen“ auf der Bühne, die aus gestapelten Holzpaletten bestand und klagte über die düstere Lage seiner Branche.

Die Eltern-Initiative selbst setzte den Fokus auf die Kinder, die in ihren Augen zu sehr unter Masken- oder Testpflicht leiden würden.

Angemeldet wurde die Versammlung beim Landratsamt Donau-Ries für 200 Personen. Die Nördlinger Polizei überwachte mithilfe von Kollegen der Landespolizei die Demo. Der stellvertretende Polizeidienststellenleiter Robert Schmitt sagte, man habe sich trotz der vielen Menschen dagegen entschieden, die Versammlung aufzulösen, weil der Infektionsschutz gewahrt werden konnte. Der Schießwasen sei dazu ausreichend groß gewesen. Nach der Demo sagte er, dass alles „sehr ruhig“ verlaufen sei.

