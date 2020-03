17:05 Uhr

Coronavirus: Zahl der bestätigten Fälle im Landkreis Donau-Ries steigt

Die Auswirkungen des Virus’ sind immer deutlicher zu spüren. Wie sich das im Alltag abzeichnet.

Von David Holzapfel

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Landkreis Donau-Ries ist auf zehn angestiegen. Das teilte das Landratsamt am Montagabend mit. Dabei seien sowohl der nördliche als auch der südliche Landkreis betroffen. Inzwischen seien insgesamt knapp 100 engere Kontaktpersonen unter Quarantäneüberwachung gewesen. Aufgrund der vielen Verdachtsfälle sei das Gesundheitsamt stark ausgelastet. Auch die Laborkapazitäten seien erschöpft; bei Coronatests komme es derzeit zu Wartezeiten von bis zu einer Woche. „Das Gesundheitsamt bittet um Nachsicht, dass eingehende Fallmeldungen und enge Kontaktpersonen bevorzugt bearbeitet werden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Angesichts der massiven Ausbreitung des Coronavirus ergreifen der Landkreis Donau-Ries und die Stadt Nördlingen verstärkt Maßnahmen zur Eindämmung. Sie folgen damit den Weisungen der bayerischen Regierung, das öffentliche Leben weitestmöglich herunterzufahren. Ministerpräsident Markus Söder hat wegen des Coronavirus am Montag den Katastrophenfall in Bayern ausgerufen. Das hat auch auf das Ries Auswirkungen. In Nördlingen etwa kommt es ab sofort zur Schließung beinahe sämtlicher städtischer Einrichtungen und Freizeiteinrichtungen. Dies verkündet die Stadt in einer Pressemitteilung. Diese Regelung betrifft unter anderem das Hallenbad, Museen und die Stadtbibliothek.

Die Stadt trifft strikte Regelungen

Auch für die Behörden hat die Stadt strikte Regelungen getroffen. Besucher und Bürger, die unabdingbare Behördengänge machen müssen, werden gebeten, telefonisch bei den jeweiligen Sachbearbeitern Termine zu vereinbaren. Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, sollen, „wenn möglich alle sozialen Kontakte auf das unbedingt Notwendige reduziert werden“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Auch das Landratsamt Donau-Ries schränkt mit sofortiger Wirkung den Behördenverkehr ein. Am Eingang des Landratsamtes ist seit Montag eine Eingangsschleuse installiert.

Indes schließen die Einschränkungen auch geplante Veranstaltungen mit ein. So wurde unlängst der Nördlinger Frühjahresmarkt und der verkaufsoffene Sonntag am 22. März abgesagt.

Einzelhandel: "Die Entwicklungen sind tragisch"

Auch die lokale Wirtschaft ist nunmehr massiv betroffen. Einige Rieser Fahrschulen haben am Montag gemeinsam beschlossen, den Theorieunterricht für zwei Wochen, bis einschließlich Samstag, 28. März, auszusetzen. Weiter informiert das Nördlinger Kino „Ries-Theater“ auf seiner Website darüber, dass der Betrieb ab Dienstag, 17. März bis auf Weiteres eingestellt wird.

„Die Entwicklungen sind tragisch. Auch für die Geschäfte“, sagt Susanne Vierkorn vom Nördlinger Stadtmarketingverein. Vor allem der Marktsonntag sei für viele Einzelhändler wichtig, die Absage sehr bedauerlich. „Aber wenn die bayerische Regierung den Katastrophenfall ausruft, dann gibt es auch nicht viel darüber nachzudenken.“





