19-Jähriger fährt auf Kieshaufen auf und kippt um

Ein etwas kurioser Unfall hat sich Deiningen ereignet. Eine wichtige Rolle spielt dabei ein Kieshaufen.

Ein Unfall mit einem Kieshaufen hat sich am Dienstagmorgen, gegen 06.40 Uhr, in Deiningen zugetragen. Dort befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw die Jahnstraße in Richtung Hauptstraße. Kurz zuvor hatte ein 36-Jähriger dort, aufgrund einer bestehenden Baustelle, Kies auf der Fahrbahn abgeladen, schildern die Beamten.

Diesen Kieshaufen übersah der 19-Jährige und fuhr auf ihn auf. Dabei stellte sich sein Pkw auf, fiel auf die linke Seite und prallte gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw, heißt es weiter im Polizeibericht. Der 19-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 3500 Euro. Da der Kieshaufen zum Unfallzeitpunkt nicht abgesichert war, wird auch gegen den 36-Jährigen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. (pm)