10:36 Uhr

Deiningen: Mit Kleintransporter Mann angefahren

In Deiningen hat der Fahrer eines Kleintransporters einen 51-Jährigen angefahren und ist anschließend geflüchtet.

51-Jähriger wird verletzt. Der Fahrer flüchtet

Der Fahrer eines Kleintransporters hat in Deiningen in der Hauptstraße einen Mann angefahren. Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht, als der Fahrer rückwärts ausparken wollte. Der Mann, ein 51-Jähriger, stand in diesem Moment mit dem Rücken zum Fahrzeug und verspürte plötzlich den Anstoß von hinten. Er konnte sich gerade noch auf den Beinen halten, klagte anschließend jedoch über Übelkeit und Rückenschmerzen. Der Fahrer fuhr danach weiter, obwohl es zum Blickkontakt gekommen war und der Fußgänger eine eindeutige Geste gezeigt hatte. Anhand des Kennzeichens konnte ein 54-Jähriger ermittelt werden. Er wird sich wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen. (pm)

