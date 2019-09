22.09.2019

Deininger Unternehmen Engelhardt feiert Geburtstag

Das Unternehmen wird heuer 50. Jahre alt. Für die Mitarbeiter gibt es zu diesem Anlass einen besonderen Ausflug.

Firmen sind so, wie sie feiern: Die Haustechnik-Firma Engelhardt aus Deiningen ist bekannt für ihre soziale Kompetenz. So wurde das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen denn auch zum kleinen Volksfest mit einem Wettkampf von Jugendlichen und Buden-Teams, die Bierkisten stapeln und Fußball-Dart spielten. Dabei gab es Kaffee und Kuchen und es wurde gegrillt; durch den Festakt am Abend führte Radiomoderator Tobias Schmidt, und mit DJ, Abendessen und Bar geriet alles eher zur Party als zur steifen Feier.

Entsprechend locker und familiär gestalteten sich auch die kurzen Ansprachen: Firmenchef Dieter Engelhardt skizzierte den Weg von der Ein-Mann-Firma seines Vaters zum Haustechnik-Betrieb vornehmlich mit Großprojekten an Gewerbebauten im Raum München und Stuttgart. Topaktuell sehe man sich in einer Branche, die aktive und effektiven Umweltschutz betreibe: „Wenn ein Kundendienstmonteur eine Heizungsregelung optimiert, führt das direkt zur Einsparung von Rohstoffen.“

Passend zu diesem Selbstverständnis sei zum Jubiläum die gesamte Fahrzeugflotte emissionsfrei auf Elektroantrieb umgestellt worden, was 64,8 Tonnen CO2 pro Jahr einspare, merkte Oliver Schmid von der Firma „Kreativmethode“ an, im Haus unter anderem zuständig für PR-Arbeit. Die Hochkonjunktur mache es derzeit nicht leicht, ganz im Gegenteil – Subunternehmer seien völlig ausgebucht, die Schwemme von Gesetzen und Vorschriften größer als je zuvor. Im Zentrum stehe der Mensch, sprich, jeder einzelne der 80 Mitarbeiter, die für das Wohl der Firma die größte Rolle spielen und gemeinsam einen aktuellen Jahresumsatz von 18 Millionen Euro erwirtschaften. Deshalb bekommen diese auch eine Extra-Jubiläumsfeier in Form eines geschlossenen viertägigen Betriebsausfluges nach London.

Firmenführung steht voll hinter den Mitarbeitern

Das soziale Verantwortungsbewusstsein erschöpfte sich nicht in schönen Reden: Auf der Bühne und am Rande der Feier betonten etliche Mitarbeiter, dass die Firmenführung auch in Zeiten von Problemen und Krankheit voll hinter ihnen stand, weit über die gesetzliche Pflicht hinaus. Und das Unternehmen spendete in den vergangenen Jahren 150000 Euro für soziale Einrichtungen von Ärzte ohne Grenzen bis Rieser Kulturtage, Kraterkultur oder diverse regionale Sportvereine. Auch Firmengründer Josef Engelhardt betonte die Rolle jedes Einzelnen, und zählte namentlich Mitarbeiter auf, die zwischen 14 und 39 Jahren dabei waren, ehrte auf der Bühne Markus Rathgeber für 30 Jahre Mitarbeit. Die langen Betriebszugehörigkeiten zeugten von gegenseitiger Wertschätzung und einem Schatz von immer größerer Berufserfahrung, der durch Fortbildungen immer auf der Höhe der Zeit gehalten werde.

Josef Engelhardt unterstrich auch den Zusammenhalt der Familie, den Bürgermeister Wilhelm Rehklau in seinem Grußwort aufgriff: Der Familiengeist umfasse alle Mitarbeiter und sei längst schon eng mit der gesamten Gemeinde Deiningen verwoben. Die Firma sei fachlich voll auf der Höhe der Zeit, halte aber alte Werte wie Wagemut und Augenmaß hoch, was wohl erst endgültig den Erfolg ausmache. In einem Interview mit Moderator Tobias Schmidt ließ Dieter Engelhardt seine ganz persönlichen Erinnerungen und Sternstunden Revue passieren. Nachdem im Saal die Deininger Jugendkapelle für Stimmung gesorgt hatte, machte DJ Jürgen nach dem offiziellen Teil Stimmung.

