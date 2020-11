vor 49 Min.

Die B25-Umfahrung zwischen Nördlingen und Möttingen ist freigegeben

Seit Freitag fließt der B25-Verkehr zwischen Nördlingen und Möttingen über eine Behelfsumfahrung. Als nächstes wird nun die alte Brücke über den Steppachgraben abgerissen.

Von David Holzapfel

Nach vier Wochen Bauzeit ist die Behelfsumfahrung der Bundesstraße 25 am Steppachgraben zwischen Möttingen und Nördlingen weitgehend fertiggestellt. Sie wurde am späten Freitagnachmittag für den Verkehr freigegeben. Wie das Staatliche Bauamt mitteilt, starten in der kommenden Woche die Abbrucharbeiten der Brücke über den Steppachgraben.

Umfahrung ist Teil des B25-Ausbaus

Über die Wintermonate sollen dann archäologische Sondierungen unter dem bisherigen Bauwerk respektive Straßendamm erfolgen. Die Umfahrung ist Teil des sogenannten „2+1-Ausbaus“ der B25. In mehreren Bauschritten soll die Verkehrssicherheit der Strecke erhöht werden. (mit pm)

