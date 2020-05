vor 16 Min.

Die neue Amtszeit in Auhausen beginnt

Karin Reulein wird als 2. Bürgermeisterin von Auhausen bestätigt. Was das Gremium außerdem beschloss.

Die vorherrschende Virus-Pandemie hat zwischenzeitlich alle Bereiche des Auhausener Gemeindelebens in Beschlag genommen. So musste auch die konstituierende Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Auhausen an ungewöhnlichem Ort anberaumt werden: In der momentan ansonsten verwaisten Mehrzweckhalle waren die geforderten Mindestabstände zwischen den Anwesenden leichter einzuhalten.

Der wiedergewählte 1. Bürgermeister Martin Weiß konnte nach der Kommunalwahl im März zu dieser ersten Gemeinderatssitzung der neuen Amtszeit (2020 - 2026) den neuen Gemeinderat mit sämtlichen zwölf Mitgliedern sowie den geschäftsleitenden Beamten der Verwaltungsgemeinschaft Oettingen, Günter Schwab, und den am Vortag im Gemeindeteil Lochenbach gewählten Ortssprecher Walter Kraß begrüßen: „Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben, auch wenn der Start virusbedingt nicht einfach ist. Wir werden auch bei geringer werdenden finanziellen Möglichkeiten einige große Projekte auf den Weg bringen“.

Nach der Bekanntgabe der umfangreichen Tagesordnung konnte Martin Weiß als erste offizielle Amtshandlung der Periode die neu gewählten Gemeinderatsmitglieder Sebastian Beck, Georg Beyhl jun., Alexander Loacher (alle Auhausen), Sandra Kröppel und Martin Leister (Dornstadt) in ihrem Amt vereidigen.

Auf der Agenda steht aber auch die Wahl eines „weiteren Bürgermeisters aus der Mitte des Gemeinderates“. Vorgeschlagen und mit voller Stimmenzahl in geheimer Abstimmung wiedergewählt ist die bisherige zweite Bürgermeisterin Karin Reulein worden.

Im Anschluss waren die weiteren gesetzlichen Regularien abzuarbeiten. Es folgten jeweils Beratung und Beschlussfassung über den Erlaß einer „Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts“ sowie über die „Geschäftsordnung“. Geschäftsleitender Beamter Günter Schwab erklärte die Grundlagen für die Aufgaben des Bürgermeisters in eigener Zuständigkeit, des Geschäftsgangs des Gemeinderats und seiner Ausschüsse.

Der Rechnungsprüfungsausschuß ist mit Moritz Bleisteiner (1. Vorsitzender), Thomas Kaußler, Martin Obel und Sandra Kröppel besetzt worden.

In die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Oettingen i.Bay. werden neben 1. Bürgermeister Weiß als sogenanntes geborenes Mitglied (bei einer Einwohnerzahl über 1.000) Karin Reulein und Ralf Kleemann als gekorene Mitglieder bestellt.

In den Schulverbandsversammlungen der Grund- und Mittelschule Oettingen wird die Gemeinde Auhausen durch Bürgermeister Weiß vertreten sein.

Auch konnte Martin Obel zum Protokollführer des Gemeinderates wiederum ernannt werden und Bürgermeister Weiß wird erneut der Verwaltungsgemeinschaft zur Bestellung als Eheschließungsbeamten vorgeschlagen. (rk)

