Donau-Ries-Ausstellung 2019: Termin, Aussteller und Anfahrt

Die Donau-Ries-Ausstellung 2019 startet am 2. Oktober in Nördlingen. Alle Informationen rund um Termine, Öffnungszeiten, Aussteller und Anfahrt finden Sie hier.

Bald beginnt die 18. Donau-Ries-Ausstellung auf der Nördlinger Kaiserwiese. Vom 2. bis zum 6. Oktober 2019 präsentieren sich den Besuchern zahlreiche Aussteller aus der Region und der ganzen Welt. Organisiert wird die Messe vom Landkreis Donau-Ries und den Städten Donauwörth und Nördlingen.

Bei der Ausstellung geht es zwar hauptsächlich darum, Betriebe aus der Region und dem Bereich Handwerk und Baugewerbe vorzustellen, doch auch Vereine und kulturelle sowie soziale Institutionen nutzen die Gelegenheit, um sich und ihre Arbeit vorzustellen. Zudem sind bei der Ausstellung auch Vertreter der vielen Partnerkommunen des Landkreises anwesend.

Alle Informationen zur diesjährigen Donau-Ries-Ausstellung wie Termin, Öffnungszeiten, Aussteller und Anfahrt finden Sie hier im Überblick.

18. Donau-Ries-Ausstellung: Termin und Öffnungszeiten

Die diesjährige Donau-Ries-Ausstellung ist die 18. ihrer Art. 2019 findet die Ausstellung vom Mittwoch, 2. Oktober, bis Sonntag, 6. Oktober, auf der Nördlinger Kaiserwiese statt. Auf insgesamt 40.000 Quadratmeter können sich die Besucher gut verteilen. In 13 Hallen werden voraussichtlich Hunderte Aussteller ihre Produkte, Dienstleistungen oder Aufgaben vorstellen.

Wer die Ausstellung im Landkreis Donau-Ries besuchen möchte, kann die verschiedenen Aussteller aus der Region und der Welt täglich von 10 bis 18 Uhr näher kennenlernen.

Das sind die Aussteller bei der 18. Donau-Ries-Ausstellung 2019

Insgesamt sind bei der 18. Donau-Ries-Ausstellung mehr als 380 Aussteller dabei. Neben Handwerk und Baugewerbe wird in diesem Jahr der Schwerpunkt auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt. Welche Firmen und Unternehmen in diesem Jahr dabei sind, sehen Sie hier in der Übersicht.

Die Donau-Ries-Ausstellung zieht stets viele Besucher aus nah und fern an: Vor vier Jahren verzeichnete die Ausstellung 42.750 Besucher.

Donau-Ries-Ausstellung 2019: Anfahrt zur Messe

Die Donau-Ries-Ausstellung 2019 wird in Nördlingen auf der Kaiserwiese stattfinden. Eine Anfahrt ist per Auto über die Bundesstraßen 25 und 466 möglich. Interessierte Besucher können auch mit der Bahn nach Nördlingen fahren. (rlb)

