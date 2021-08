Donau-Ries

11:00 Uhr

Corona-Regeln ändern sich: Weniger Kontakte für Ungeimpfte

Neben der geltenden Abstands-, Masken und 3G-Regel treten ab Samstag im Landreis Donau Ries zwei Verordnungen wieder in Kraft.

Plus Seit mehreren Tagen liegt der Inzidenzwert im Landkreis Donau-Ries wieder stabil über der 50er Grenze. Auswirkungen hat das ab Samstag hauptsächlich für Ungeimpfte und für Veranstaltungen.

Von Lisa Gilz

Der Inzidenzwert 50 hat durch die letzte Änderung in der Dreizehnten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung kaum noch Bedeutung, wenn es um die Corona-Regeln in den Landkreisen geht. Allen voran gilt seit Montag die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Dennoch treten ab Samstag 0 Uhr zwei alte Regeln wieder in Kraft, die nicht von der Neuerung betroffen waren.

